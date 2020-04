So süß erinnert Blue Ivy uns ans Händewaschen

Die 8-jährige Tochter von Beyoncé und Jay-Z zeigt in einem DIY-Video, warum es so wichtig ist, sich die Hände mit Seife zu waschen.

Das Seifen-Experiment

Ihr denkt vielleicht, ihr hättet in den vergangenen Wochen bereits alles, aber wirklich alles, übers richtige Händewaschen erfahren. Tja, eventuell täuscht ihr euch da.Seit gestern kursiert auf Instagram nämlich ein ziemlich beeindruckendes Video, das Tina Knowles-Lawson, Beyoncés Mami, hochgeladen hat – und das sehr anschaulich zeigt, warum Seife gerade wirklich essentiell ist. Nur für den Fall, dass ihr einen weiteren Beweis braucht.Im Video zu sehen: zwei kleine Hände, die Tina Knowles-Lawsons Enkelin, der 8-jährigen Blue Ivy, gehören, und zwei Tellerchen, in denen sich zunächst undefinierbare Flüssigkeiten befinden.Ein Voice-Over erklärt, was das Ganze soll: "Weil wir ja alle zu Hause festsitzen, gibts jetzt dieses kleine DIY-Experiment, das ihr daheim nachmachen könnt", hören wir Blue Ivy sagen. Dann erklärt sie, was es mit den beiden Schüsseln auf sich hat: "In einem Teller habe ich Wasser und Pfeffer zusammengerührt. Das soll das Coronavirus darstellen. In der anderen Schüssel habe die Hobby-Wissenschaftlerin verschiedene Seifen zusammengemixt. Soweit so gut."Deshalb solltet ihr eure Hände gründlich waschen"Dann hält Blue Ivy hält ihren Zeigefinger in die Seifenschüssel: "Du dippst deinen Finger in die Seifenmischung. Achte darauf, dass wirklich viel am Finger bleibt." Anschließend tunkt Dr. Carter Junior ihren Finger in das Pfeffer-Wasser-Gemisch und – tadaaaa – die Pfefferkörner bewegen sich von der Seife weg."Deshalb ist es sehr wichtig, sich die Hände gründlich zu waschen", so die 8-Jährige. "Wenn du dir die Hände mit Seife wäschst, bleiben sie sauber. Wenn deine Hände schmutzig sind, könntest du krank werden."In den Kommentaren überschlägt sich die Insta-Community vor lauter Begeisterung: "Diese brilliante junge Königin 😭", schreibt eine Userin. Ein anderer ergänzt: "Blue for President ✊🏽💯".Auch auf Twitter wurde das Video bereits unzählige Male geteilt. Eine Userin etwa schreibt: "Blue Ivy macht mehr als die weltweit führenden Politiker." Eine anderer ist so begeistert, dass er gleich den Twitter-Account von Donald Trump taggt.In den USA, wo Blue Ivy mit Mami Beyoncé und Papa Jay-Z wohnt, liegt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle derzeit bei 759'086 (Stand 20. April).(friday)