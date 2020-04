Firma sucht Corona-Geheilte für Wirkstoff

Das Pharmaunternehmen Takeda sucht Corona-Geheilte, die in den BioLife-Zentren (gibt es in OÖ, NÖ und Wien) Blutplasma spenden. Unternehmenssprecherin Monika Wiesner erklärt im Interview, warum.

Monika Wiesner ist die Leiterin der Takeda-Unternehmenskommunikation. Im Interview erklärt sie, warum derzeit in den BioLife-Zentren Blutplasma-Spender gesucht werden, die an Corona erkrankt waren und geheilt sind. Und das Spenden ist ganz unkompliziert. "Alles was man tun muss, ist sich zirka eine Stunde Zeit nehmen, in ein Plasmazentrum in der Nähe zu gehen, die Ärmel hochkrempeln und es sich auf einer Liege bequem machen – ähnlich wie beim Blutspenden", so Matthias Gessner, Leiter von BioLife in Europa. (Foto: Lukas Lorenz)

Takeda hat vor einigen Wochen bekanntgegeben, an einer möglichen Therapie für Covid-19 zu arbeiten. Wir haben auch schon erste Meilensteine erreicht. Unddie ersten von Covid-19 Genesenen haben bereits ihr Blutplasma in unseren BioLife-Zentren in ganz Österreich gespendet. Montag haben wir bekanntgegeben, dass sich global führende Unternehmen im Bereich Blutplasma zusammengeschlossen haben, um gemeinsam die Entwicklung einer potenziellenCovid-19-Therapie zu beschleunigen. Unter den Unternehmen sind neben Takeda und BioLife auch Biotest, BPL, LFB, Octapharma und CLS Behring. Experten der Allianzpartner werden gemeinsam zusammenarbeiten, entlang aller wichtigen Aspekte wie Plasmasammlung, die Entwicklung klinischer Studien sowie den Herstellungsprozess. Weitere Unternehmen undInstitutionen können sich der Allianz ebenfalls anschließen.Ziel ist die Entwicklung einer nicht markengebundenen Hyperimmunglobulin-Therapie (I-HG) gegen Covid-19. Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren und erfolgreich genesen sind, haben in ihrem Körper erfolgreich Antikörper gebildet, um das Virus zu bekämpfen. Die mögliche Therapie basiert darauf, diese Antikörper zu sammeln und in einem Präparat zu konzentrieren. Die Entwicklung eines Hyperimmunglobulin-Präparates erfordert die Plasmaspende von vielen Personen, die sich vollständig von Covid-19 erholt haben und deren Blut Antikörper enthält, die das neuartige Coronavirusbekämpfen können. Nach der Sammlung wird das sogenannte „Rekonvaleszenten"-Plasma zu Produktionsstätten transportiert, wo es einem etablierten Verfahren unterzogen wird, in dem unter anderem vorhandene Viren inaktiviert und entfernt werden und dann die Aufreinigung und Konzentration in das finale Produkt erfolgt.Diese mögliche Therapie kann intravenös an Personen verabreicht werden, die einem schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 unterliegen. Das heißt, dass diese Patienten die entsprechenden Antikörper in hoch konzentrierter Form direkt in den Körper verabreicht bekommen, wo diese sofort wirken können. Solch ein Präparat könnte dazu beitragen, dass der Virus schneller eliminiert wird, wodurch der Körper und andere Medikamente eine bessere Chance haben, die erkrankte Person zu heilen.Dass die Antikörper funktionieren, wissen wir ja von den Menschen, die den Virus erfolgreich bekämpft haben. Zudem sind Hyperimmunglobuline bereits für verschiedene Erkrankungen auf dem Markt, einschließlich Tollwut und Tetanus. Es gibt auch etliche Daten zu diesem Prinzip, die die Wirkung bestätigen, wie etwa für das erste SARS Virus oder auch das H5N1. Die Wirksamkeit einer Covid-19-Hyperimmunität muss jedoch in Studien nachgewiesen werden. Wir bewegen uns sehr schnell und gehen davon aus, dass wir in den kommenden Monaten in die Klinik gehen können. Einer unserer größten unbekannten Faktoren ist die Anzahl der Rekonvaleszenz-Plasmaspenden. Je mehr Covid-19-Genesene ihr Plasma spenden, umso schneller können wir eine mögliche Therapie zur Verfügung stellen.Wichtig diesbezüglich sind die „Erinnerungszellen" im Körper, die sofort bei einer neuerlichen potenziellen Bedrohung Antikörper nachproduzieren. Und diese Zellen sind durch eine Plasmaspende nicht beeinträchtigt.In Österreich stehen Spendenwilligen elf Zentren von BioLife zur Verfügung. Sie finden alle Zentren unter www.plasmazentrum.at Weitere Informationen zur Covid-19-Plasmaspende gibt es auch hier oder telefonisch unter +43 (0) 120 609 2538.