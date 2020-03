Corona-Botschaft aus Linzer Wohnhaus

Es gibt sie die ermutigenden, positiven Geschichten inmitten der Corona-Krise. Hier ist eine von ihnen.

"Alles wird gut" ist auf einem Fenstern einer Dachgeschoßwohnung mitten in Linz zu lesen. Die Buchstaben wurden feinsäuberlich aus Buntpapier ausgeschnitten und dann aufgeklebt.Es ist eine Botschaft die in Zeiten wie diesen Hoffnung schenken soll.Auch auf Facebeook wurde am Wochenende ein Foto mit der selben Botschaft geteilt. Ein Kind hatte sie mit Kreide auf einer Sicherheitsmatte einer Spielplatz-Schaukel geschrieben, dazu einen Regenbogen gemalt. Nur einen Tag darauf wurde verkündet, dass die Spielplätze zugesperrt werden.Mehr als 200 Mal wurde das Foto geteilt. Man sollte sich ein Beispiel an den Kindern nehmen, wird auf Facebook etwa kommentiert.Ja, das sollten wir!