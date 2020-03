Wiener Verein geht für Risikogruppen einkaufen

Der Verein MUT bietet im 4. und 5. Bezirk einen kostenlosen Lieferservice für Risikogruppen an. Damit sollen vor allem ältere Menschen vor dem Virus beschützt werden.

Schnell beim Supermarkt um die Ecke frisches Obst kaufen oder bei der Apotheke am Ende der Straße Medikamente besorgen – besonders für ältere Menschen und Personen mit schwachen Immunsystem stellen diese sonst alltägliche Wege in diesen Tagen ein besonderes Risiko dar.Umso wichtiger ist es daher, dass diese Risikogruppe Unterstützung erhält. Wienweit haben sich schnell Initiativen von Privatpersonen und Vereinen gebildet, um Einkäufe für betroffene zu erledigen. Ein Verein ist MUT , der in diesen "schweren Zeiten einen Beitrag leisten will". Deshalb startete das Team im 4. und 5. Bezirk mit einer Grätzlhilfe.Der kostenlose Lieferservice richtet sich an Personen, die sich aufgrund ihres Alters oder gesundheitlichen Zustandes besonders vor den Auswirkungen einer Ansteckung in Acht nehmen mussen. Die Freiwilligen übernehmen die Tatigkeit des alltaglichen Einkaufs und bringen Lebensmittel, Hygieneprodukte oder andere Besorgungen direkt zu den betroffenen Personen.Einkaufslisten bis maximal 35 Euro werden vom MUT-Team uber die Email-Adresse wirhelfen@verein-mut.eu per Vorkassa bearbeitet und abgewickelt. Die Infohotline (0699/ 18 44 20 23) ist von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr erreichbar.Die Ausfahrten finden zweimal taglich, immer vormittags und nachmittags, unter der Woche statt.MUT hofft, "dass durch die schnelle und unburokratische Hilfestellung gebrechlichere Menschen Unterstutzung erfahren und dadurch ein solidarischer Beitrag geleistet wird, um gemeinsam die Corona-Krise zu bewaltigen", heißt es in einer Aussendung.Einen Beitrag leisten auch die vier Schüler der AHS Rahlgasse (Mariahilf) . Wie berichtet, gehen die Burschen für ältere Wiener einkaufen und bringen die Einkäufe direkt zur Haustüre.