SPÖ-Allianz für rasche Öffnung der Bundesgärten

Der Streit um die geschlossenen Bundesgärten geht in die nächste Runde: Gemeinsam mit den Bezirksvorstehern fordert Bürgermeister Ludwig einmal mehr die Öffnung.

Im Kampf um die Öffnung der Bundesgärten hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nun den Großteil seiner Parteikollegen hinter sich. Mit einem Appell " Bundesgärten öffnen - jetzt" wendet er sich nun direkt an die zuständige Bundesministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). "Bitte sperren Sie die Bundesgärten in Wien auf!", lautet die Forderung.Wie berichtet, pocht die Stadt seit Tagen auf das Aufsperren von Augarten, Volksgarten, Schlossgarten Schönbrunn und Co. "Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, wie zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen, sind notwendig und richtig. Doch selbst beim erlaubten Spaziergang brauchen zwei Millionen Menschen Platz", so die SPÖ.Die Öffnung der Bundesgärten sei der Idee von Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) , die Straßen für Fußgeher zu öffnen und dafür die Autos zu verbannen, jedenfalls vorzuziehen. Wie "Heute" berichtete , lehnt die SPÖ diesen Plan auf breiter Front ab. Auch die FPÖ ist strikt dagegen."Je mehr Grünflächen abgeschlossen werden, desto mehr Menschen drängen sich in den übrigen Parks und Gärten. Das ist in der aktuellen Situation absolut kontraproduktiv", heißt es in der Aussendung weiter.Neben Klubchef Josef Taucher, schließen sich auch 17 Bezirksvorsteher bzw. Stellvertreter und Spitzenkandidaten der Forderung von Ludwig an (siehe Listen unten) – auffällig ist, dass nicht aus jedem der 23 Bezirke Unterstützung kommt.1. Lucia Grabetz (Spitzenkandidatin)2. Astrid Rompolt (Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin)3. Marcus Schober (Gemeinderat)4. Lea Halbwidl (Spitzenkandidatin)5. Stephan Auer-Stüger (Gemeinderat)7. Gallus Vögel (Bezirksvorsteher-Stellvertreter)8. Heinz Vettermann (Gemeinderat)9. Saya Ahmad (Bezirksvorsteherin)10. Marcus Franz (Bezirksvorsteher)11. Thomas Steinhart (Bezirksvorsteher-Stellvertreter)12. Wilfried Zankl (Bezirksvorsteher)13. Matthias Friedrich (Bezirksvorsteherin-Stellvertreter)14. Michaela Schüchner (Bezirksvorsteherin)16. Franz Prokop (Bezirksvorsteher)20. Hannes Derfler (Bezirksvorsteher)21. Georg Papai (Bezirksvorsteher)22. Ernst Nevrivy (Bezirksvorsteher)Auch eine privat gestartete Petition fordert die rasche Öffnung der Bundegärten für Corona-konforme Spaziergänge - "Heute" berichtete . Innerhalb weniger Tage schlossen sich fast 2.000 Menschen der Forderung an. Wie berichtet , setzt sich auch eine Petition für die Öffnung ein, mehr als 2.300 Personen haben sie bereits unterschrieben.