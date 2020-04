Corona-Erklärerin gewinnt 20.000 Euro und Alpaka-Kot

Mai Thi Nguyen-Kim erhält den Heinz Oberhummer Award 2020. Sie erklärt derzeit Millionen Menschen die Corona-Krise.

Mai Thi Nguyen-Kims Award-Botschaft

Der mit 20.000 Euro und einem Glas Alpakakot dotierte Heinz Oberhummer Award für Wissenskommunikation für "hervorragende Wissenschaftsvermittlung" 2020 geht an die deutsche Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim. Auf ihrem preisgekrönten YouTube-Kanal "maiLab" liefert sie derzeit regelmäßig wissenschaftlich fundierte Updates zur Corona-Krise mit mehreren Millionen Zugriffen Nach ihrer Ausbildung unter anderem an der RWTH Aachen, am MIT und in Harvard ist sie primär in der Wissenschaftskommunikation tätig. Als Wissenschaftsjournalistin und Edutainerin auf allen Kanälen aktiv, übernahm sie im Fernsehen als Nachfolgerin von Ranga Yogeshwar die Moderation der WDR-Sendung "Quarks".Der Heinz Oberhummer Award wird heuer zum fünften Mal von der Wissenschafts-Kabarettgruppe "Science Busters" verliehen, bisherige Preisträger sind James Randi (2016), Giulia Enders (2017), Adam Savage (2018) und No Such Thing As A Fish (2019). Oberhummer, ein Gründungsmitglied, verstarb 2015. Er war Professor für Theoretische Physik am Atominstitut der Technischen Universität Wien."Heinz Oberhummer ist eines der wichtigsten und beeindruckendsten Vorbilder der Wissenschaftskommunikation", sagt Mai Thi Nguyen-Kim. "Diesen Preis zu erhalten fühlt sich an wie ein Tritt in seine Fußstapfen und das ist eine wahnsinnige Ehre. Heinz Oberhummer war einfach ein Trendsetter. Nicht nur mit seiner ansteckenden Freude an Naturwissenschaften – er hatte auch schon Alpakas, bevor sie cool wurden."