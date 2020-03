Corona-Fall in Wiener Spital – Ärzte müssen zum Test

Wie "Heute" erfuhr, wurde ein Patient im Wiener Hanusch-Krankenhaus positiv auf das Corona-Virus getestet. Eine Verlegung in das KFJ wurde mittlerweile in die Wege geleitet.

Erneut Corona-Sorge in einem großen Wiener Krankenhaus. Neuesten Informationen zufolge wurde im Hanuschkrankenhaus ein männlicher Patient positiv auf das Coronavirus getestet. Die Verantwortlichen reagierten umgehend, separierten den Mann und leiteten eine Verlegung in das auf Coronafälle spezialisierte Kaiser-Franz-Josef-Spital in Favoriten in die Wege.Sämtliche Personen, die mit dem Infizierten in Kontakt gekommen sind, werden nun getestet. Entsprechende Abstriche sind bereits am Vormittag genommen worden. Die Ergebnisse stehen noch aus.Es ist nicht die erste Nachricht, die an diesem Mittwoch Anlass zur Sorge gibt. Wie berichtet, starben in der Steiermark zwei weitere Personen an den Folgen des Coronavirus. Zu Mittag kam die traurige Nachricht, dass im Linzer Kepler Klinikum die bisher jüngste Person aus dem Leben schied – es handelt sich um eine 27-jährige Frau, die an schweren Vorerkrankungen gelitten hatte.