Zwei weitere Steirer an Corona gestorben

In der Steiermark gibt es zwei weitere Corona-Todesfälle. Zwei 80-jährige Männer, die mit dem Virus infiziert waren, starben im Krankenhaus.

Wie "ORF Steiermark" berichtet, gibt es zwei weitere Corona-Todesfälle. Es soll sich um zwei 80-jährige Steirer handeln, die mit dem Virus infiziert waren.Die beiden Patienten seien im Krankenhaus gestorben, heißt es weiter. Ob sie an Vorerkrankungen litten, ist vorerst nicht bekannt und wird derzeit untersucht.Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) hat die beiden Todesfälle - einer in Graz und einer in Graz Umgebung bereits bestätigt.In der Steiermark steigt die Zahl der Todesfälle damit auf drei. Erst in der Nacht auf Montag war in Graz eine 76-jährige Frau an dem Virus verstorben. Sie hatte mehrere Vorerkrankungen.