Corona: Fast zehn Mal mehr genesen als infiziert

Laut aktueller Statistik des Landes sind in OÖ nur noch 199 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Somit sind fast zehn Mal mehr Oberösterreicher genesen als infiziert.

Verstorbene (41) ohne Vorerkrankungen

Die Zahlen werden immer besser. Inzwischen gibt es fast zehn Mal mehr genesene als mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Oberösterreich.Mit Covid-19 infiziert sind aktuell 199 Oberösterreicher. Das sind um 31 weniger als gestern. Als genesen gelten mittlerweile 1.972 Menschen.In unserem Bundesland sind aber auch 48 Todesfälle zu beklagen. Drei davon wurden am Mittwoch vom Land OÖ bekannt gegeben. Darunter befindet sich eine 41-Jährige aus dem Bezirk Braunau, die offenbar nicht an Vorerkrankungen litt.Das gleiche gilt für einen 79-Jährigen, der im Spital der Barmherzige Schwestern in Linz gestorben ist. Beim dritten Toten, einem 85-Jährigen aus dem Bezirk Steyr Land, gab es Vorerkrankungen.Laut Statistik des Landes (Stand Donnerstag: 9 Uhr) befinden sich 60 Personen im Spital auf der Normalstation, 18 brauchen Intensivbetten.Die aktuell meisten Corona-Infizierten gibt es im Bezirk Steyr-Land mit 28 Menschen, gefolgt vom Bezirk Braunau (26) und Linz (21).Erfreulich: Im Bezirk Wels-Land gibt es derzeit nur noch einen einzigen Infizierten.