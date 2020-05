Maskierter Neos-Chef hat die Haare wieder schön

Seit Freitag dürfen die Friseure wieder öffnen - einer der ersten Kunden war Neos Wien-Chef Christoph Wiederkehr. Mit Maske ließ er ordentlich Haare.

Was von vielen schon sehnsüchtig erwartet wurde, ist seit Samstag wieder möglich. Seit 1. Mai dürfen die Friseure wieder öffnen. Das führte vielerorts zu langen Warteschlangen: Am Südtiroler Platz (Favoriten) etwa stellten sich am Samstag Kunden schon um 8 Uhr an, um den heiß ersehnten frischen Schnitt zu bekommen. "Heute" hat berichtet.Die erste Gelegenheit auf einen Haarschnitt packte auch Neos Wien-Klubchef Christoph Wiederkehr beim Schopf. Am Samstagvormittag ergatterte er bei "Hairsalons" in der Landesgerichtsstraße 10 (City) einen Termin. "Während dem Haarschnitt die Maske zu tragen, war schon komisch. Vor allem weil die Bänder, die die Maske halten, im Weg waren" erzählt Wiederkehr gegenüberFriseurin Kathrin hatte eine findige Lösung: Sie fixierte die Nasen-Mundschutzmaske einfach mit Haarspangen. Während des rund 30-minütigen Termins ließ Wiederkehr ordentlich Haare. "Die Haare waren so lange, wie schon lange nicht mehr. Bei dem Termin sind sicher sechs Zentimeter gefallen".Die Freude über den Haarschnitt war so groß, dass Wiederkehr ein Foto auf seinem Instagram-Account postete. "Selten so froh über einen Friseurtermin gewesen! Es war zwar etwas ungewohnt, hat aber alles gut funktioniert!", schrieb er nach dem Termin.