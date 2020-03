Vier neue Coronavirus-Kranke in Wien

Gesundheitsministerium und Innenministerium informierten über die aktuelle Lage zum Coronavirus in Österreich.

Für eine relativ kurze Stellungnahme traten am Sonntagvormittag Mitglieder des Coronavirus -Einsatzstabes im Innenministerium vor die Presse.Wie bekannt gegeben wurde, dürfte es in Wien vier neue Coronavirus-Fälle – zusätzlich zu den bisher bekannten – geben. Die Stadt Wien bestätigte die zusätzlichen Erkrankten kurz darauf. Somit steigt die Zahl der Erkrankten in ganz Österreich auf insgesamt 14 Personen. Wo sich die vier Personen angesteckt haben könnten und wo sich die Patienten befinden, war vorerst noch nicht bekannt.Somit hält man aktuell bei acht Coronavirus-Erkrankten in Wien, je zwei in Tirol und Niederösterreich und je einem in Salzburg und in der Steiermark. Österreichweit wurden bis Sonntagvormittag laut Gesundheitsministerium bereits 1.826 Tests durchgeführt.Bei allen bisher bekannt gewordenen Coronavirus-Fällen seien Einsatzteams der Exekutive dabei, alle möglichen Kontaktpersonen ausfindig zu machen, um so mögliche weitere Infizierte zu finden.Man sei weiterhin lokal – mit den Landesorganisationen und Einsatzstäben – sowie international mit anderen nationalen Einsatzstäben und internationalen Organisation wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vernetzt.Die WHO hat inzwischen eine Delegation in die betroffene chinesische Region Wuhan entsandt. Diese wird sich vor Ort ein Bild der Lage machen.