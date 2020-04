Gleich viele Frauen wie Männer mit Corona infiziert

In der Nacht auf Dienstag ist die Zahl der Corona-Infizierten in Österreich erneut gestiegen. Mittlerweile sind gleich viele Frauen wie Männer an Covid-19 erkrankt.

Die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus in Österreich ist auch in den letzten 24 Stunden gewachsen. Knapp 12.300 Personen haben sich bisher mit dem Virus infiziert.Laut dem amtlichen Covid-19-Dashboard des Gesundheitsministeriums haben sich aktuell (Stand 6.00 Uhr) 12.297 Menschen mit Corona angesteckt. Am gestrigen Montag waren es zur gleichen Zeit noch 11.983 bestätigte Fälle gewesen.Über 1.070 Virus-Kranke müssen derzeit im Krankenhaus medizinisch betreut werden, 250 Personen liegen auf der Intensivstation. 237 Menschen sind bisher an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben.Ein Blick auf das Dashboard des Ministeriums zeigt auch, dass sich mittlerweile gleich viele Frauen wie Männer mit dem Virus infiziert haben. Bisher waren immer mehr Männer an Covid-19 erkrankt gewesen.Die meisten Corona-Erkrankungen gibt es weiterhin in Tirol, hier haben sich bereits 2.786 Menschen mit dem Virus angesteckt. Danach folgen Niederösterreich mit 2.010 und Oberösterreich mit 1.974 Kranken.In Wien leiden derzeit 1.770, in der Steiermark 1.351, in Salzburg 1.085, in Vorarlberg 760, in Kärnten 329 und im Burgenland 232 Personen an dem Virus.Mittlerweile wurden in Österreich schon 111.296 Corona-Tests durchgeführt, 3.463 Menschen im Land sind wieder genesen.