Corona-Konzert um 18 Uhr: Schickt uns Fotos, Videos

Heute um 18 Uhr wollen Musikerinnen und Musiker im ganzen Land eine riesiges Konzert geben. Als Zeichen des Zusammenhalts in diesen schwierigen Zeiten.

Schickt uns eure Fotos und Videos

In Italien sind die Balkon-Konzerte ein Zeichen des Zusammenhalts in Zeiten des Corona-Virus geworden. Immer wieder gehen Menschen zeitgleich auf ihre Balkone, um gemeinsam zur musizieren. Denn wegen der Ausgangssperre darf und soll niemand rausgehen.Am Sonntag soll es auch in Österreich so ein "Corona-Konzert" geben, das den Menschen Mut machen soll.Deshalb: Schickt und eure Videos und Bilder von den Konzerten in eurer Nachbarschaft, wird werden sie dann veröffentlichen.Einfach per Mail an online@heute.at oder via "Heute"-App hochladen. Dritte Möglichkeit: Per Whatsapp an die Telefonnummer 0670 400 400 4 schicken! Mehr Infos dazu hier