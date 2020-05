Jetzt 50 Euro für Foto mit dieser Whatsapp-Nr. gewinnen

Uns, der "Heute"-Redaktion, sind unsere Leser wichtig - nicht nur in der Zeitung, sondern auch online auf "Heute.at". Und jetzt könnt ihr noch einfacher Leserreporter werden!

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 4004 und kassiere 50 Euro!

Interview Paul Eidenberger NEU

Wir sehen unsere Leser als Partner und möchten euch aus diesem Grund den Kontakt zur Redaktion noch leichter machen. Die Redakteure vongeben täglich alles, um euch die besten und heißesten Geschichten zu liefern. Aber auch wir können unsere Augen nicht überall haben – und genau da kommst du ins Spiel!E-Mails schreiben war gestern! Ab heute kannst du nämlich unter der Telefonnummerganz einfach per WhatsApp deine Story an die Redaktion schicken. Ganz egal, ob es sich um Fotos oder Videos handelt: Leserreporter werden und 50 Euro kassieren war noch nie so einfach wie jetzt. Speicher dir die Telefonnummer unserer Redaktion im Handy ein und schon kann es über WhatsApp losgehen.Als Leserreporter habt ihr die Chance, nicht nur euren Namen bei den Bildern und Videos zu lesen, sondern auch auf einfache Art und Weise zu Geld zu kommen. Wir belohnen euren Einsatz, wenn euer Foto in der Zeitung und euer Video aufveröffentlicht wird mitPolizeisprecher Paul Eidenberger erklärt, was Leserreporter dürfen – und was nicht: