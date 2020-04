Kurz sorgt in Corona-Krise für Umfrage-Beben

Laut einer aktuellen Umfrage genießt Kanzler Kurz derzeit Rekord-Zustimmungswerte. Die ÖVP kratzt sogar an der absoluten Mehrheit.

In der Corona-Krise ist das Vertrauen der Österreicher in die türkis-grüne Regierung weiter gestiegen. Besonders die ÖVP von Bundeskanzler Sebastian Kurz profitiert.Laut einer "Profil"-Umfrage kratzt die ÖVP mit 48 Prozent an einer absoluten Mehrheit – ein Plus von neun Prozentpunkten. Dahinter liegen SPÖ und Grüne gleichauf mit 16 Prozent, die FPÖ kommt nur mehr auf 13 Prozent Zustimmung. Die NEOS leiden ebenfalls unter der ÖVP-Dominanz und halten bei 6 Prozent.Auch in der Kanzlerfrage bringt die Corona-Krise deutliche Verschiebungen zugunsten des Amtsinhabers: Sebastian Kurz (ÖVP) legt auf 55 Prozent (+12 Prozentpunkte) zu. Dahinter folgen Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Werner Kogler (Grüne) mit jeweils 8 Prozent, Norbert Hofer (FPÖ) mit 7 Prozent und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) mit 3 Prozent.Befragt wurden 806 Personen. Die Schwankungsbreite beträgt 3,4 Prozent.