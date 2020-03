Büchereien Wien machen ihr Digi-Angebot gratis

Um für sinnvollen Zeitvertreib zuhause zu sorgen, stellt die Stadt nun das digitale Angebot der Büchereien kostenlos zur Verfügung. "Heute" zeigt Dir, wie's geht.

Seit rund zwei Wochen harrt Wien - mehr oder weniger - zuhause aus. Weil das auch einmal langweilig werden kann, sorgt die Stadt Wien nun für Abwechslung. Bis auf weiteres stellen die Büchereien ihr digitales Angebot kostenlos zur Verfügung. Wer noch keine Büchereikarte bei den Stadt Wien – Büchereien hat, kann sich ab Montag per E-Mail einen kostenlosen Zugang holen."Den städtischen Büchereien mit ihrem umfangreichen Angebot an Wissen und Kultur kommt in der Zeit des Beinahe-Stillstands des öffentlichen Lebens eine besondere Bedeutung zu. Die Büchereien öffnen daher den Zugang zu ihren digitalen Medien auch für Wienerinnen und Wiener, die noch keine Büchereikarte haben. Wem der Lesestoff ausgeht oder wer neue Medien entdecken möchte, kann nun aus über 70.000 Medien – von eBooks über ePapers bis zu eAudios – wählen", so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).Wer das digitale Angebot der Büchereien nutzen möchte, schickt dazu ein E-Mail an die folgende Adresse: digitaleangebote@buechereien.wien.at. Das E-Mail muss Vornamen, Nachnamen, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse enthalten.Die E-Mails werden über einen Werktag gesammelt und der Zugang wird nach Möglichkeit am folgenden Werktag freigeschalten. Die Kunden bekommen dann eine E-Mail, die eine Anleitung enthält, wie man einsteigen und das Angebot nutzen kann. Diese Freischaltung hat so lange Gültigkeit, wie die Büchereien geschlossen bleiben müssen. Den bestehenden Kunden der Stadt Wien – Büchereien entsteht dadurch kein Nachteil: Ihre Büchereikarten werden für die Dauer der Sperre der Büchereien verlängert.Das digitale Angebot der Stadt Wien – Büchereien werde laut der Stadt kontinuierlich ausgebaut, derzeit um rund 300 Titel pro Woche. "Der Bedarf ist hoch: Virtuelle Bücherei, eLibrary und Online-Zeitungsportale erfreuen sich steigender Beliebtheit", heißt es.In der Virtuellen Bücherei finden sich rund 60.000 digitale Medien (eBooks, ePapers , eAudios, eLearning), die rund um die Uhr zum Ausleihen bereit stehen. Die eMedien können auf zahlreichen Geräten (z.B. E-Book-Reader, Tablets, Smartphones etc.) genutzt werden. Durch eine automatische Rückgabe können keine Versäumnisgebühren anfallen. Die vorzeitige Rückgabe von eBooks ist möglich.In der Overdrive-eLibrary stehen rund 10.000 eBooks und eAudios in englischer Sprache zum Download zur Verfügung. Zusätzlich ist der unbegrenzte Download lizenzfreier Titel aus dem Project Gutenberg möglich. Durch eine automatische Rückgabe können keine Versäumnisgebühren anfallen. Nicht vorbestellte eBooks können verlängert werden, eine vorzeitige Rückgabe ist möglich.Mit einer gültigen Büchereikarte hast Du auch Zugriff auf den Austria-Kiosk. In diesem digitalen Zeitungsstand kannst Du zahlreiche österreichische und internationale Tageszeitungen, Zeitschriften, Magazine und Fachmedien als ePaper (im pdf-Format) lesen. Die Nutzung ist auf zehn Ausgaben pro User und Monat beschränkt.Über das Online-Zeitungsportal PressReader hast Du auch Zugang zu den aktuellen ePaper-Ausgaben von über 5.000 internationalen, nationalen und regionalen Tageszeitungen sowie Magazinen aus 100 Ländern in 60 Sprachen. Wie berichtet , bieten die Büchereien auch Online-Lesungen für Erwachsene und Kinder an. Die "Corona-Lesungen" sind über den YouTube - und Podcast-Kanal der Büchereien abrufbar.