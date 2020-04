Frauennotruf: Leichter Anstieg bei den Anrufen

Gewaltschutzeinrichtungen warnten vor einem Anstieg der häuslichen Gewalt während der Corona-Krise. Bisher gibt es aber weniger Anrufe als befürchtet.

Durch Quarantäne und die rigiden Ausgangsbeschränkungen und Kinder, die nicht - oder wenn nur kurz - nach draußen dürfen, werde bei vielen Wienern der Frust und das Aggressionspotential steigen. So warnten vor rund zwei Wochen Gewaltschutzeinrichtungen vor einem Anstieg an Gewalt - "Heute" hat berichtet. Bislang haben sich die Befürchtungen aber großteils nicht bestätigt: Laut ORF Wien haben sich die Anrufe beim Frauennotruf nur leicht erhöht. Demnach gibt es zwar einen leichten Anstieg bei den Anrufen, jedoch ist nicht jede/r selbst ein Opfer von Gewalt. Auch Nachbarn, die jetzt länger zuhause sind und dadurch Streitigkeiten oder Lärm aus anderen Wohnungen besser mitbekommen, greifen zum Telefon. Und könnten damit auch zum "Retter" werden. Denn viele Opfer von häuslicher Gewalt könnten durch die räumliche Enge oft nicht selbst beim Frauennotruf anrufen, weil der Partner stets in Hörweite ist.Die Stadt weist daher nochmals daraufhin, dass der Frauennotruf rund um die Uhr telefonisch (01 71 71 9) und auch per E-Mail () erreichbar ist. Hier bekommen Betroffene in Wien kostenlos rasche Soforthilfe, aber auch allgemeine Informationen.Für den Notfall gebe es in Wien in den Gewaltschutzzentren und den Frauenhäusern weiterhin genügend Plätze, wird betont. In den Wiener Frauenhäusern bekommen von Gewalt betroffene Frauen und ihren Kinder auch anonyme und kostenlose Beratung. Der Notruf ist Tag und Nacht unter der Telefonnummer 05 77 22 erreichbar.Bei akuten Gewalttaten muss unbedingt dieverständigt werden, die Telefonnummer lautet 133 oder 112. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eine SMS an die Nummer 0800 133 133 zu senden. Also etwa dann, wenn der Gewalttäter mithört oder als Notruf für Gehörlose.Die Frauenhelpline gegen Gewalt ist die zentrale Informationsstelle der Österreichischen Frauenhäuser in den Bundesländern und bietet unter der Telefonnummer 0800 222 555 rund um die Uhr kostenlose Beratung und Hilfe, auch in mehreren Sprachen.Das Frauenzentrum der Stadt Wien ist untertags telefonisch (01/408 70 66) und per Mail () erreichbar und berät kostenlos zu Themen wie Scheidung, Trennung, Obsorge, Kontaktrecht oder Unterhalt.