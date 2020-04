Home Office-Förderung: 10 Mio-Topf ausgeschöpft

Die Förderung der Stadt zur Einrichtung von Home Office-Plätzen stößt weiter auf enormes Interesse. Zweimal wurde erhöht, nun ist der Topf ausgeschöpft.

Um die Wiener Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe in der Krise zu unterstützen und ihnen bei der Einrichtung von Home Office-Plätzen zu helfen, schnürte die Stadt vor rund zwei Wochen eine Sonderförderung. Zunächst stand ein zwei Millionen Euro schweres Hilfspaket bereit, dieses wurde aufgrund der hohen Nachfrage auf sechs Millionen verdreifacht und schließlich noch einmal auf zehn Millionen Euro aufgestockt - "Heute" hat berichtet . Mit dem Geld sollen sich kleine Unternehmen Hardware, Software und eine Netzwerk-Infrastruktur anschaffen können.Das Interesse ist enorm - bei der Wirtschaftsagentur Wien , die für die Förderung zuständig ist, gingen soviele Anträge ein, dass der Topf von zehn Millionen Euro Top nun bereits voll ausgeschöpft ist.2.050 Unternehmen in Wien konnten in den letzten 17 Tagen mit der Förderung Home-Office fit gemacht werden, heißt es bei der Stadt. Im Schnitt haben die Wiener Betriebe 7.000 Euro investiert und so ihre Abläufe großteils auch Home Office umgestellt. Sie bekommen durchschnittlich 5.200 Euro von der Stadt als Förderung zurück. Die ersten Förderungen seien bereits freigegeben, so die Stadt – die erste Auszahlungen soll es nächste Woche geben."Wir haben 10 Millionen Euro an Fördergeld bereitgestellt, um kleinen und mittleren Betrieben in Wien den schnellen Umstieg auf den Home-Office Betrieb zu erleichtern. Die Bilanz zeigt, es war die richtige Aktion zum absolut richtigen Zeitpunkt!", so Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ).