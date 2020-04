10 Mio. Euro: Wien stockt Hilfe für Home Office auf

60.000 Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe gibt es in Wien. Für die Ausstattung von Home Office-Plätzen stockt die Stadt nun den Fördertopf auf.

Zwei Wochen ist es her, dass die Stadt ein zwei Millionen Euro schweres Hilfspaket für KMUs geschnürt hat. Damit sollen sich kleine Unternehmen Hardware, Software und eine Netzwerk-Infrastruktur anschaffen können.Binnen einer Woche langten bei der Wirtschaftsagentur Wien 700 Anträge ein. Die Stadt verdreifachte die Business-Hilfe und stellte sechs Millionen zur Verfügung ( "Heute" berichtete ).Mittlerweile ist die Zahl der Ansuchen auf 1.700 geklettert. Nun wird das Fördervolumen ein letztes Mal aufgestockt, heißt es von der Stadt. Insgesamt stehen nun zehn Millionen Euro für die Business-Hilfe bereit."Die ersten Förderungen werden diese Woche bereits freigegeben und das Team der Wirtschaftsagentur Wien arbeitet intensiv daran, dass das Geld so schnell wie möglich bei den Betrieben ankommt", kündigte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) an.Bei der Wirtschaftsagentur laufen die Telefone heiß, täglich würden mehrere hundert Anfragen zu allen Belangen beantwortet. Übrigens: Der Service wird auch in Türkisch und in den BKS-Sprachen angeboten. Im Durchschnitt investieren Betriebe 5.200 Euro, 75 Prozent davon werden von der Agentur gefördert."Die Unternehmen in Wien haben sich, auch mit Hilfe der Wiener Home Office-Förderung, so gut es geht mittlerweile umgestellt", zieht Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vorerst eine positive Bilanz.