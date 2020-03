Corona-Langeweile: Große Nachfrage nach Katzen

Jeder hat seine eigene Methode, um gegen die Corona-Langeweile anzukämpfen. In Wels wollen einige Bewohner nun Katzen aufnehmen.

Es werden aktuell keine Tiere vergeben

"Bleibt zu Hause" - so der dringende Appell der Regierung an die Österreicher. Kleine Spaziergänge sollen nur mit Personen, mit denen man zusammenlebt, gemacht werden. Auch das Gassigehen mit dem Hund ist in der Corona-Krise erlaubt.Gegen die drohende Langeweile in den eigenen vier Wänden zeigen sich viele Bewohner kreativ. So gingen bereits Musikvideos von den geöffneten Fenstern um die Welt. Auch Künstler stellen ihre Musik via Livestream im Netz zur Verfügung.In der Messestadt Wels will man sich in den schwierigen Wochen offensichtlich vermehrt Haustiere zulegen. "In den letzten beiden Tagen gab es mehr als zehn Anrufe bei uns. Sie alle wollten Katzen von uns haben", so eine Mitarbeiterin des Tierheims Arche, die auch angab: "Sie meinten alle, dass sie ja jetzt genügend Zeit hätten."Auf die Streicheleinheiten mit ihren neuen Haustieren müssen die Tierfreunde aber verzichten. Denn aufgrund der aktuellen Situation werden derzeit keine Tiere vergeben.Lediglich Fundtiere können abgeben werden. Jedoch auch nur nach telefonischer Vereinbarung.