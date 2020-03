Mann geht mit Gasmaske & Handschuhen einkaufen

Das Coronavirus wirkt sich schon jetzt auf die österreichische Bevölkerung aus. Ein Mann wurde nun von einer Leserin mit Gasmaske und Handschuhen fotografiert.

Am Mittwochnachmittag entdeckte ""-Leserreporterin Stephanie einen Mann, der mit Operationshandschuhen und einer ABC-Schutzmaske beim Merkur in Neusiedl am See einkaufen war. Die Maske wird beim Bundesheer gegen atomare, biologische und chemische Angriffe eingesetzt.Wie das Foto zeigt, war der Einkaufswagen zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch recht sporadisch gefüllt: Eine 6er Packung Mineralwasser und andere Kleinigkeiten füllten den Korb. Ob der Mann schlussendlich einen Hamsterkauf getätigt hat, ist nicht bekannt.Allerdings scheint die österreichische Bevölkerung, nach der Verkündung des Notfallplans der Regierung, immer mehr in Sorge zu geraten. "Heute" berichtete