Corona-Maßnahmen in der nö. Landeshauptstadt

Zahle ich fürs Parken in St. Pölten oder nicht, wird der Müll weiterhin abgeholt? Neben den Bundesmaßnahmen entscheidet auch die Stadt viel.

Neben den COVID-19-Maßnahmen des Staates setzte auch die Statutarstadt Sankt Pölten mehrere Maßnahmen: So können zum Beispiel in Bussen keine Tickets mehr gekauft werden, der Fahrer ist von den Fahrgästen abgeschottet. "Es gibt Tickets an den Automaten, Online und natürlich in Trafiken", so Thomas Kainz vom Magistrat.Der Magistrats-Sprecher weiter zu den wichtigsten Alltagsdingen: "Es gibt keine Änderungen betreffend Müll, Abwasserversorgung oder Trinkwasserversorgung. Nur das Bürgerservice im Rathaus ist auf ein Minimum reduziert." Die Kurzparkzonen gelten laut Magistrat St. Pölten weiter.Alle Maßnahmen der Stadt St. Pölten findest Du (laufend aktualisiert) unter diesem Link: www.st-poelten.at/news/14810-coronavirus-massnahmen-der-stadt