Wir von heute.at bleiben für Euch da – bleibt ihr daheim

Die Coronakrise hat auch die Arbeit an und von "Heute" verändert. Unsere Redakteure arbeiten quer durch Österreich verteilt von zuhause aus. Nur ein Mini-Team sitzt derzeit im Newsroom. Aber zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen daheim informieren wir täglich ein Millionenpublikum.

bleibt selbstverständlich auch in der nationalen Coronakrise ein Garant für fundierte und schnelle Liveberichterstattung der Österreicher. Um Euch rund um die Uhr über die aktuellen Entwicklungen im Land informieren zu können, stellte die Redaktion auf einen 24-Stunden-Schichtbetrieb um. Die Journalisten sind in mehrere Teams aufgeteilt, die einander nicht begegnen. Der Großteil arbeitet im Home Office. Nur der diensthabende Chefredakteur sowie ein kleines Kern-Team an Breaking-News-Redakteuren arbeiten unter strikten Hygienebestimmungen und unter Einhaltung des 1-Meter-Sicherheitsabstandes im Newsroom in Wien-Heiligenstadt.Die massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben stellen natürlich auch unsere Redaktion vor neue Herausforderungen. Durch eine verstärkte Bündelung der Kräfte mit der Printmannschaft um Chefredakteur Christian Nusser sowie unseren Redakteurinnen und Redakteuren zuhause gelingt es Tag für Tag, das hohe Nachrichteninteresse optimal bedienen zu können. Unsere internen Analysen zeigen, dass wir derzeit täglich ein Millionenpublikum aufinformieren dürfen. Danke für Euer Vertrauen in unsere Berichterstattung. Wir haben darüber hinaus in den vergangenen Wochen unsere Serverkapazitäten merkbar erhöht, um Stabilität gewährleisten zu können.■ 24 Stunden aktuelle Liveticker zur Corona-Lage in Österreich und der Welt■ Sämtliche Polit-Pressekonferenzen als Videostream■ Das Corona-Datencenter mit sämtlichen Zahlen heruntergebrochen bis auf Bezirksebene■ Die aktuelle Tageszeitung als Gratis-E-Paper ■ Alle Breaking News via "Heute"-App sofort aufs Handy netdoktor -Experten analysieren in einer neu geschaffenen Infobox aufund bieten einen fachlich fundierten Mehrwert für UserWir bleiben für Euch da. Ihr bleibt bleibt bitte für uns – und vor allem für die Risikogruppen in unserer Bevölkerung zuhause. Alle Informationen aus Österreich und der Welt liefern wir gewohnt aktuell und verlässlich nachhause, auf Eure Handys und in Euren Social-Media-Feed #stayathomeHerzlich,Clemens Oistric und Peter Frickfür das gesamte-Team