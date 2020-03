Firmen sollen Österreichern Arbeit daheim erlauben

Sebastian Kurz informierte die Österreicher Dienstagvormittag über weitere Restriktionen in Zusammenhang mit der Corona-Krise. Er bat Unternehmen, den Mitarbeitern Teleworking zu gestatten.

"Dort, wo es möglich ist", bat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag, sollen österreichische Unternehmen ihren Mitarbeitern nun Teleworking gestatten. Dies bedeutet, dass Menschen von daheim ihrer Arbeit nachgehen sollen.Dann ergriff auch der Gesundheitsminister das Wort. Er stellte klar: "Wir werden unser Leben, unseren Lebensstil, unsere Kultur ändern müssen", so Rudi Anschober (Grüne). Er empfahl den Bürgern, "soziale Kontakte zu reduzieren".Innenminister Nehammer führte dann noch aus, dass für Italien mittlerweile Reisewarnstufe 6 gelte. Für Menschen aus Italien gelte ein Einreiseverbot, es sei denn, sie können ein ärztliches Attest vorweisen oder besitzen die Möglichkeit, sich in Österreich in Quarantäne zu begeben.