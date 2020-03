22.03.2020 7:08 210 neue Fälle über Nacht, erstmals über 3.000 Infizierte

In der Nacht zum Sonntag überschritt die Zahl der am Coronavirus Erkrankten erstmals die Marke von 3.000 – gegenüber Samstagabend stieg die Zahl um 210 Fälle an.