Erste Wiener Schule sperrt nun wegen Coronafällen zu

Als Vorsichtsmaßnahme bleibt in der Donaustadt am Montag die erste Wiener Schule geschlossen. Grund: Eine Korneuburgerin, die einen Fitnesskurs für Lehrer gegeben hatte, ist an Corona erkrankt.

Zumindest am Montag und Dienstag bleibt die erste Wiener Schule wegen des Coronavirus geschlossen. Wieerfuhr, hat sich die Direktion der Vienna International School (VIS) in der Donaustadt am Sonntag dazu entschlossen, kein Risiko eingehen zu wollen und sowohl den Unterricht als auch die Nachmittagsaktivitäten auszusetzen.Am Wochenende hatte der Krisenstab der VIS getagt. Jene Frau aus Korneuburg, die positiv auf Corona getestet wurden, hatte einen Fitnesskurs für 17 Lehrer der Vienna International School abgehalten. Die Erkrankte soll keinen Kontakt mit Schülern des Hauses gehabt haben! Alle 17 Teilnehmer des Sportevents, die direkt mit der Infizierten zusammengekommen sind, wurden noch am Wochenende ausgeforscht und befinden sich nun für 14 Tage in Quarantäne.Um über die nächsten Schritte beratschlagen zu können und allen Schülern des Hauses weiterhin ein sicheres Lernumfeld garantieren zu können, hat sich die Vienna International School-Infos zufolge dazu entschlossen, zumindest an den ersten beiden Tagen der Woche den Unterricht auszusetzen. Am Montag will die Schule Möglichkeiten bekanntgeben, wie die Kinder per Laptops und Tablets von zuhause weiter an ihrem Lernfortschritt feilen können. Ein Hollabrunner Privatgymnasium , das jener Wiener Bursch besucht, der am Coronavirus erkrankt ist, wird am Montag laut niederösterreichischer Bildungsdirektion regulär geöffnet haben.