Experten hoffen nun wegen Corona auf warmes Wetter

Experten vermuten, dass steigende Temperaturen die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen könnten. Auch wenn es derzeit für März recht mild ist, sind hohe Temperaturen noch weit entfernt.

Wetter-Video 10.03.2020

Virologen vermuten, dass es auch beim Coronavirus wie bei ähnlichen Virenstämmen einen Zusammenhang zwischen Ausbreitung und dem Wetter gibt. Auch wenn das Virus mit steigenden Temperaturen nicht ganz verschwinden wird, könnte es jedoch zu einer verminderten Ausbreitung kommen.Laut bisherigem Wissensstand sind erwartungsgemäß in den Wintermonaten die meisten Infektionen aufgetreten. "Wir sehen einen solchen Effekt jedes Jahr bei jenen vier Coronaviren, die grippale Infekte auslösen und deren Häufigkeit wir regelmäßig erheben", betont Wegene Borena, Virologin an der MedUni Innsbruck im Gespräch mit dem "Kurier".Es ist zu erwarten, dass die Viren (im Gegensatz zu Influenza-Viren) das ganze Jahr über nachweisbar bleiben, aber die Wirkung in den wärmeren Monaten abflachen und es weniger Infektionen geben wird. "Viren, die Atemwegserkrankungen auslösen, bleiben in kalter und trockener Luft stabiler. Gleichzeitig sind bei Kälte und Trockenheit die Atemwege anfälliger für Infektionen", so Borena weiter. Dass es zu einem vollständigen Rückgang kommen werde, bezweifelt die Virologin jedoch.Infektiologe Heinz Burgmann meint gegenüber dem Kurier, dass der aktuelle Wissensstand noch keine konkreten Schlüsse zulasse, weil das Immunsystem des Menschen das erste Mal in Kontakt mit dieser Art Viren kommt und damit erst Abwehrstoffe gebildet werden müssen."Die kommenden zwei Tage werden sehr sonnig und mild, mit Temperaturen bis zu 20 Grad", heißt es bei UBIMET gegenüber. Ab Freitag kühlt es aber wieder ab, das ganze Wochenende bleibt kalt und bisweilen feucht – leider gute Voraussetzungen für die Coronavirus-Verbreitung.Auch in den kommenden Wochen sieht es zwar nach Hochdruckwetter aus und es ist auch weiterhin sehr mild für März. "So hohe Temperaturen wie es für eine Eindämmung der Corona-Ausbreitung bräuchte, kann man aber leider nicht erwarten. Das gibt die Jahreszeit nicht her", so der Wetterexperte.