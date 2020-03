11.03.2020 5:30 Wien lässt Maskenlager in Corona-Krise bewachen

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) will die Spitäler schützen. Bild: Denise Auer

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) will die Wiener Krankenhäuser schützen. Der Lehrbetrieb in den Spitälern wird heruntergefahren, Schutzkleidung wird in geheimen Lagern bewacht.