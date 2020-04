60 Corona-Todesopfer in den nö. Spitälern

Eine 69-Jährige und ein 82-Jähriger starben im Landesklinikum Melk. 60 Covid-19-Todesopfer sind damit insgesamt in den nö. Krankenhäusern zu beklagen.

Die Zahl der Covid-19-Toten in Spitälern in Niederösterreich ist am Ostermontag auf 60 gestiegen. Im Landesklinikum Melk starb eine mit dem Coronavirus infizierte 69-Jährige, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding mit. Ob sie an einer Vorerkrankung gelitten hatte, war vorerst nicht bekannt.Am Montagnachmittag wurde im Landesklinikum Melk der Tod eines 82-Jährigen beklagt. Der mit dem Coronavirus infizierte Mann litt nach Angaben von Bernhard Jany an mehreren Grunderkrankungen.In Niederösterreich waren am Ostermontag (Stand: 8 Uhr) 2.324 Infektionen registriert worden. Das bedeutete einen Anstieg von 40 Fällen innerhalb eines Tages.Wie der Sanitätsstab mitteilte, wurden aber auch 78 Neugenesene verzeichnet, insgesamt hatten 1.088 Menschen die Krankheit überwunden. Bisher starben 66 Personen im Zusammenhang mit Covid-19, 15.483 Tests wurden durchgeführt ( mehr dazu hier ).