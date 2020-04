Urlaub in Österreich: Bäder werden wieder aufsperren

Außenminister Alexander Schallenberg und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger skizzierten am Mittwoch die Urlaubssaison 2020.

"Wir haben den gesamten Planeten auf die Stufe 'Hohes Sicherheitsrisiko' gestellt und die Österreicher aufgefordert, so schnell wie möglich die Heimreise anzutreten", sagt Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch. Er zieht Bilanz über die Rückholaktionen und gibt einen Ausblick auf das Urlaubsjahr 2020.In der "größten Rückholaktion der Geschichte unseres Landes" wurden mit 37 Flügen insgesamt 7.100 Personen aus 27 Ländern auf 5 Kontinenten nach Österreich zurückgebracht.1.000 der 3.500 Menschen, die sich noch im Aulsland befinden, wollen noch immer heim. Das Außenministerium unterstützt hier weiterhin mit all seinen Kräften, so der Minister.Ob wir bald wieder in andere Länder reisen dürfen, hängt maßgeblich von der Virussituation vor Ort ab, erklärt Schallenberg: "Wir sind abhängig davon, wie andere die Krise meistern, wie die Situation dort aussieht." Das könne man nicht allein als Staat Österreich ausrufen.Aus momentaner Sicht könnte es sogar passieren dass Urlauber nach ihrer Rückkehr noch 14 Tagen in Quarantäne müssen.Als Alternative ist nun der Urlaub in Österreich angesagt, erklärt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Das sei doppelt wichtig: Einerseits weil man ja weiterhin nicht ins Ausland kann - und andererseits weil man damit dem heimischen Tourimus hilft, der sehr unter der Krise leidet.Können Bäder und Strandbäder im Sommer wieder aufsperren? Da arbeitet Köstinger gerade an einem Plan. Wichtig sei hier, das Infektionsrisiko zu beachten.Therme Nein, Strandbad wahrscheinlich ja. Sie gibt sich zuversichtlich, dass einige Bäder rechtzeitig wieder aufsperren werden. "Wir werden hier Regeln erarbeiten müssen", sagt sie dazu.Gastronomie und Tourismus (Hotels, etc) sollen ab Mitte Mai wieder stufenweise aufsperren dürfen. Dafür wird gerade ein Plan ausgearbeitet, der zum Beispiel Abstandsregeln bei Tischen und Mundschutzpflichten enthalten wird.