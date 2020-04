Corona-"Rückfälle" lassen sich leicht erklären

Das offizielle Österreich geht davon aus, dass man nach überstandener Corona-Erkrankung immun ist. Was ist aber mit jenen, die ein zweites Mal erkranken?

Wird man nach überstandener Corona-Infektion immun? Vieles baut derzeit auf diese Annahme. Vom langsamen Wiederhochfahren des öffentlichen Lebens, über Plasma-Spenden für Schwerkranke bis hin zum Konzept der Herden-Immunität. Doch was ist mit jenen, die scheinbar ein zweites Mal an Corona erkranken?In solchen Fällen spricht man mittlerweile eher von einem Rückfall als von einer erneuten, ganz neuen Infektion. Experten haben für den vermeintlichen "Rückfall" auch eine ganz einfache Erklärung.Aufgekommen ist das alles überhaupt erst, weil in Asien scheinbar Genesene einige Tage nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus erneut positiv getestet wurden.Wie ist das möglich? Es liegt wahrscheinlich daran, dass in der Endphase der Infektion die Virusmengen einfach ein bisschen schwanken können. "In der Abklingphase der Krankheit liegen die verbliebenen Virusmengen mal über, mal unter der Nachweisgrenze des PCR-Tests." Das erklären Melanie Brinkmann von der Technischen Universität Braunschweig und Friedemann Weber von der Universität Gießen in der "Kleinen Zeitung".Es ist in dieser Phase also quasi "Zufall", ob der Test positiv ist oder nicht. Auch der Berliner Virologe Christian Drosten erklärt das in seinem Podcast so: "Das Virus ist schon die ganze Zeit da, aber der Test kann das nicht immer erfassen", sagt er in seinem NDR-Podcast.Ob der Test eines wieder Gesundeten positiv ausfällt oder nicht - das hängt auch vom Material ab, das man testet. In Lungensekret und Stuhl ist das Virus wesentlich länger nachweisbar als bei Abstrichen im Mundraum.Es ist deshalb auch unwahrscheinlich, dass solche "zufällig wieder Positiven" noch ansteckend sind. Denn das, was der PCR-Test hier nachweist, ist meist nur noch totes, ausgeschiedenes Virusmaterial.Ein zweites Mal an Corona erkranken, das erscheint den Forschern also wenig plausibel. Vor allem auch deshalb, weil sich im Körper bei einer Infektion ja auch spezifische Antikörper bilden, die das Virus bekämpfen. Diese schützen einen jedenfalls auch nach Genesung vor neuen, gleichartigen Viren. Wie lange, das wird sich erst zeigen.