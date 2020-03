So nähst du dir ganz leicht einen Mundschutz selbst

Die Niederösterreicherin Dagmar zeigt, wie man in wenigen Schritten selber einen Mundschutz nähen kann.

Wie man sich jetzt in nur wenigen Schritten ganz einfach selbst einen Mundschutz nähen kann, zeigt die Niederösterreicherin Dagmar inMit ihrer Anleitung und dem Schnittmuster von "Nähtalente" ( naehtalente.de ) ist der Mundschutz aus Baumwoll-Stoff in kurzer Zeit fertig. "Auch Nähanfänger können diese Maske ganz leicht selber herstellen." Dagmar selbst näht für Familie und Freunde. Und: "Die Stoffmaske kann in der Waschmaschine bei 60 Grad gewaschen werden."