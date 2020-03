So witzig disst Arzt in Corona-Zeiten St. Pölten

Ein St. Pöltner Arzt berichtet auf Facebook von seinem Alltag im Spital, der Humor kommt dabei nicht zu kurz.

Ein Mediziner aus St. Pölten zählt gleich doppelt zu unseren Corona-Helden: Ramin N., Arzt und Schauspieler, widmet sich nicht nur mit Hingabe seinen Patienten, sondern auch den Lachmuskeln. Auf Facebook berichtet er mit der nötigen Prise Humor aus seinem fordernden Spitalsalltag.So meldete er sich am Montag in kompletter Schutzkleidung als "Mondmännchen" aus dem Wiener AKH und erklärte in einem Video, wieso in seiner Station nicht geputzt werden darf. "Die Verordnung sieht das nicht vor. Wollen würd ma ja, man derf aber net."Über seine Heimat St. Pölten scherzt Ramin N. auch gerne nach einem langen Arbeitstag: "Kein Mensch infiziert sich in St. Pölten mit Corona (…). Weil in St. Pölten noch nie ein Mensch das Haus verlassen hat. (…) Ein Meter Abstand ist was für Amateure! Wir halten hundert Meter Abstand. Wir St. Pöltner haben Sex mit hundert Meter Abstand voneinander." Humor ist, wenn man trotzdem lacht.