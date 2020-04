Der erste Mundschutz für das Brautpaar

Teller bietet nicht nur eine Standardkollektion, sondern auch den Mundschutz nach Maß an.

Hochzeiten gibt es vorerst nur noch mit Mundschutz. Damit die Hochzeitsfotos dennoch ansehnlich werden, hat sich das Brautmodengeschäft Teller etwas einfallen lassen.

Mundschutz nach Maß

Die Bundesregierung lässt endlich wieder Trauungen im kleinen Kreis zu - allerdings nur unter strengen Auflagen mit Sicherheitsabstand und Mundschutz, der den "schönsten Tag im Leben" gewaltig trüben kann.Die Vorstellung von Hochzeitsfotos mit den eher "unhübschen" Einwegmasken oder buntem Stoff vor dem Gesicht, lässt derzeit das eine oder andere Brautpaar vor Entsetzen regelrecht erschauern. Das Brautmodengeschäft Teller hat sich deshalb etwas einfallen lassen und stellt jetzt Masken im festlichen Design her:Jedes Modell ist von Hand genäht, wird nach Wunsch mit Tüll oder Spitze veredelt, farblich mit dem Hochzeitsanzug abgestimmt oder auf Wunsch im Stoff der Hochzeitsweste angefertigt."Alle Masken bedecken, wie vom Gesundheitsministerium gefordert, Mund und Nase und werden von unseren Schneidermeistern in unserer hauseigenen Schneiderei in Handarbeit gefertigt. Wir verwenden für unseren Mundschutz Stoffe aus Naturfasern, die zweilagig vernäht werden", heißt es von Seiten des Wiener Spezialisten für Hochzeitsmode.Teller führt eine fertige Kollektion (online erhältlich unter www.teller.at ), bietet aber auch den Mundschutz nach Maß, wo alle Stoff- und Schnitt-Wünsche berücksichtigt werden können - seien sie noch so ausgefallen.(Christine Scharfetter)