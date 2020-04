Corona-Verdacht im Häfen: Beamter in Quarantäne

COVID-19-Alarm jetzt auch in der Justizanstalt Göllersdorf: Der Opa eines Beamten wurde positiv getestet, der Beamte sofort nach Hause geschickt.

Corona-Verdacht in der Sonderjustizanstalt Göllerdorf (Bezirk Hollabrunn): Der Großvater eines Beamten wurde positiv getestet. Der Beamte wohnt noch bei seinen Eltern, dieser hatte unmittelbaren Kontakt mit dem Infizierten."Der Beamte wurde sofort nach Hause geschickt. Normalerweise müssten ja jetzt alle in Quarantäne, die Dienst hatten. Aber unsere Personalsituation ist ohnedies sehr angespannt", so ein Justizwachebeamter zu. "Schauen wir mal wie sein Test ausfällt und wie es weitergeht", so der Beamte abschließend.In Göllersdorf sitzen vor allem geistig abnorme Rechtsbrecher, also Maßnahme-Täter. Auch in Stein mussten erst vor einer Woche rund 20 Beamte in Heimquarantäne ( "Heute" berichtete ).