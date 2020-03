Stadträtin trotz Corona in Sachen Mieterhilfe aktiv

Vom Krankenbett aus schnürte Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig ein neues Hilfspaket für Wiener Mieter.

Das Hilfspaket umfasst eine vereinfachte Abwicklung der Mietbeihilfe, sowie Hilfe für die Mieter der 5.000 Geschäftslokalen von Wiener Wohnen. "Die aktuelle Lage stellt viele Wiener vor größte Herausforderungen, die nach raschen, konkreten und unbürokratischen Lösungen verlangen. Maßnahmen beim Thema Wohnen und Vermietung sind ein wichtiger Beitrag für die Bewältigung der aktuellen Ausnahmesituation", so Bürgermeister Michael Ludwig und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (beide SPÖ).Bis auf weiteres vereinfacht sich die Antragstellung auf Mietbeihilfe. Dokumente (etwa vom AMS) können nachgereicht werden. Die Stadt nimmt eine Ersteinschätzung vor und kann, befristet auf ein halbes Jahr, Wohnbeihilfe gewähren. Ebenso soll bei Verlängerung der Wohnbeihilfe eine Weitergewährung auf Basis der letzten vorliegenden Einkommensnachweise möglich sein. Alle Infos dazu findest Du hier Sind Lokale und Geschäftsräumlichkeiten vom verordneten Betretungsverbot betroffen, steht den Mietern ein Entfall des Mietzinses oder eine Mietzinsminderung zu. Beispielsweise darf derzeit ein Friseurgeschäft entsprechend den derzeitigen Regelungen der Bundesregierung nicht betreten werden. Wiener Wohnen hat für diese Fälle eine "unkomplizierte und unbürokratische Vorgehensweise" gewählt, so Gaal. Mieter dieser Geschäftslokale werden ersucht, die Zahlungen für das Monat April nicht vorzunehmen. Das Stellen entsprechender Anträge erübrigt sich dadurch. Wiener Wohnen wird von sich aus prüfen, ob die Mietzinsreduktion in voller Höhe geltend gemacht werden kann – oder andernfalls auf die Mieter zukommen."Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut", schreibt die Stadträtin vom Krankenbett aus. Dankbar zeigt sich Gaal, dass sie einen "stabil-milden Verlauf der Krankheit" zeigt und sich bereits auf einem "sehr guten Weg der Besserung" befindet.Besonders freut sie, dass sie sich auch "zu Hause den meisten meiner Aufgaben widmen kann", auch wenn sie derzeit "noch mehr Ruhe als gewöhnlich" braucht. Die Stadträtin war letzte Woche als erstes Mitglied der Wiener Stadtregierung positiv auf den Virus getestet worden (" Heute " berichtete).