Stadträtin Gaal positiv auf Corona getestet

Erster Corona-Fall in Wiener Stadtregierung! Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) ist in gesundheitlich gutem Zustand in Heimquarantäne.

Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaal wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. "Es geht ihr gesundheitlich gut, sie zeigt nur sehr leichte Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 und befindet sich in ihrem Zuhause in Heimquarantäne", heißt es Mittwochnachmittag aus ihrem Büro.Alle Personen, mit denen Gaal im entsprechenden Ansteckungszeitraum näheren Kontakt hatte, wurden über die Erkrankung informiert. Unter den Betroffenen sollen sich keine weiteren Mitglieder der Wiener Stadtregierung befinden, so das Büro der Stadträtin in einer Aussendung."Heute" erreichte einen ihrer Pressesprecher, Wolfgang Zwander, am Telefon: "Mir geht es soweit gut, ich habe keine Symptome", so Zwander, der sich wie sechs weitere Mitglieder aus Gaals Team seit Mittwoch in Heimquarantäne befindet. "Das Testergebnis, wonach die Stadträtin mit dem Corona-Virus infiziert ist, kam Dienstagabend. Alle Personen, die seit Freitag Kontakt mit ihr hatten, wurden umgehend informiert", erklärt der Mediensprecher. Beruflich handle es sich dabei ausschließlich um Mitarbeiter Gaals. Alle seien derzeit symptomfrei und würden von zu Hause aus weiterarbeiten.