Sprunghafter Anstieg in OÖ, 50 Personen infiziert

Sprunghafter Anstieg der Zahlen bei den Corona-Infizierten in OÖ. Am Mittwochabend waren es laut Land OÖ schon 50 Infizierte.

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten ist in Oberösterreich von Dienstag auf Mittwoch sprunghaft angestiegen.Am Dienstagvormittag zählte man noch 13 Infizierte, Mittwochabend (Stand 19 Uhr) waren es schon 50 Fälle.Hier die Übersicht über die 22 in Oberösterreich neu hinzugekommenen Patientinnen und Patienten nach Bezirken:Perg 6Linz 4Wels 3Wels-Land 2Urfahr-Umgebung 2Grieskirchen/Eferding 2Linz-Land 1Schärding 1Vöcklabruck 1In Oberösterreich wurden am Mittwoch zahlreiche Veranstaltungen abgesagt.Seit Mittwochfrüh tagt im Linzer Landhaus der Krisenstab des Landes. Einberufen hat ihn Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Wichtigste Aufgabe: die Bevölkerung und alle Beteiligten so gut wie möglich zu informieren.