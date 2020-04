"Leerer Stephansdom zu Ostern dennoch gefüllt"

Wegen Corona müssen die Oster-Messen im Steffl heuer ohne Gläubige stattfinden. Für Dompfarrer Toni Faber eine ungewohnte Situation. Feierlich wird es trotzdem, verspricht er.

Für viele Christen ist Ostern das wichtigste Fest im kirchlichen Kalender. Doch während an früheren Osterfeiern im Stephansdom (City) kein Sitzplatz frei blieb, dürfen wegen der strikten Ausgangsbeschränkungen heuer keine Gläubigen dabei sein. Für Dompfarrer Toni Faber eine "komische Situation", wie ererzählt.Wir erreichen den Dompfarrer zwischen Proben für die Live-Übertragungen der Osterfeierlichkeiten im ORF. "Es ist schon eine seltsame Befindlichkeit, dass der Dom diesmal leer bleiben wird. Neben dem Kardinal sind nur zwei Diakone bei der Messe. In einem Sicherheitsabstand auch ein Zeremoniar sowie einige Kirchenmusiker", erzählt Faber.Schutzmasken werden während der Messen nur die Techniker vom ORF, der Mesner sowie Aufsichtspersonen tragen. Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn ist hingegen vom Tragen des Nasen-Mundschutzes ausgenommen, weil "sonst würde man ihn ja nicht verstehen", erklärt Faber. Die offizielle Kommunion muss heuer aber ausfallen."Feierlich" wird Ostern im Steffl trotzdem verspricht der Dompfarrer. Dafür sorgen auch die hunderten Fotos von Gläubigen, die schon am Mittwoch auf den Kirchenbänken verteilt wurden. Die Ideen zumindest bildlich dabei zu sein, hatte das Netzwerk-Gottesdienst, "Heute" hat berichtet . "Der Steffl wird zwar zu Ostern leer, aber dennoch mit Gebeten und den Anliegen der Menschen gefüllt sein", betont Faber.Dabei sein können die Gläubigen aber auch bei den Live-Übertragungen der Messen im ORF. Alle wichtigen Feiern der Karwoche und zu Ostern werden aus dem Stephansdom übertragen:Gründonnerstag, 9. April 2020 (18.15 – 19.15 Uhr),Karfreitag, 10. April 2020 (19.15 – 20.15 Uhr),Karsamstag 11. April 2020 (20.15 – 22 Uhr) auf ORF IIIOstersonntag, 12. April 2020 (10.30 - 12 Uhr) auf ORF II"Bei der Übertragung der Palmsonntag-Messe waren fast zwei Millionen Zuseher dabei", freut sich Faber. Das zeige, dass der Bedarf an medialen Gottesdiensten steige. An alle, die via Live-Stream dabei sein werden, aber auch an all jene, die es aus diversen Gründen nicht sein werden, richtet Faber Worte der Hoffnung: "Wir müssen nun neue Wege gehen, um mit anderen in Kontakt zu bleiben, sei es SMS oder Skype. Aber es gibt eine Zeit nach Corona".Und diese Zeit könnte schneller kommen als gedacht. Gegenüber der "Kathpress" appellierte Kardinal Christoph Schönborn zwar an alle Gläubigen, Ostern als "Hauskirche" nur mit jenen zu feiern, mit denen man auch zusammenlebt.Gleichzeitig stellte er aber auch einen Stufenplan zurück zur Normalität in Aussicht. Die römisch-katholische Kirche sei bereits mit der Regierung über mögliche künftige Schritte zu einer Normalisierung im Kontakt. "Gegenwärtig erarbeiten die Bischöfe einen Stufenplan, der sich an die gesetzlichen Vorgaben hält und schrittweise die Feier der Gottesdienste in gewohnter Form ermöglichen soll", so der Kardinal.