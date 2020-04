Stephansdom: Gläubige kleben auf Kirchenbank

Schwierige Zeiten erfordern kreative Lösungen: Für die Ostergottesdienste im Stephansdom können Gläubige nun per Foto teilnehmen.

Viele Gläubige würden vor allem in dieser Zeit an den Osterfeierlichkeiten im Stephansdom gerne teilnehmen, leider ist das derzeit aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht möglich.Jetzt gibt es für alle Gläubige die Möglichkeit mit einem "ausgedruckten Foto" an den Osterfeierlichkeiten im Stephansdom teilzunehmen. Wie funktioniert das?Einfach ein Foto per Mail bis spätestens Gründonnerstag, den 9. April 2020 um 12h ansenden. Dazu kann man sein eigenes Gebetsanliegen oder eine kurze Fürbitte mitschicken. Nähere Details hier. Bereits jetzt sei das Echo auf diese Aktion enorm, heißt es dazu aus der Erzdiözese. Bereits in Italien ist diese Aktion sehr positiv angenommen werden.Kardinal Schönborn wird am 11. April die Osternacht in ORF III und am 12. April in ORF 2 mit ganz Österreich Ostern feiern, aber der große Dom muss menschenleer bleiben. Auf den Kirchenbänken werden eben die Fotos von Gläubigen sein, die Ostern zu Hause feiern müssen und eigentlich gerne im Dom oder ihrer Kirche gefeiert hätten. "Auf diese Weise können die vielen die zu Hause mitfeiern spürbar gemacht werden", erklärt Niki Haselsteiner vom Netzwerk-Gottesdienst: "und sie knüpfen so ein unübersehbares Netzwerk des Gebets und des Gottesdienstes durch das ganze Land."Die wichtigsten Feiern der Karwoche und zu Ostern, werden heuer alle aus dem Stephansdom übertragen:Gründonnerstag, 9. April 2020 (18.15 – 19.15 Uhr)Karfreitag, 10. April 2020 (19.15 – 20.15 Uhr)Karsamstag 11. April 2020 (20.15 – 22.00 Uhr) auf ORF IIIOstersonntag, 12. April 2020 (10.30 - 12.00 Uhr) auf ORF II