Naherholungsgebiet sperrt Wiener Ausflügler aus

Anrainer des Naturpark Föhrenberge in NÖ haben keine Freude mit Wochenendausflüglern. Ein Schild appelliert: "Bleiben Sie zu Hause, respektieren Sie unseren Lebensraum."

Das Naherholungsgebiet im Wienerwald vor den Toren Wiens ist ein beliebtes Wochenend-Ausflugsziel der Wiener. Doch jetzt, in Corona-Zeiten, sind die Großstädter im Umland nicht mehr willkommen. Auf einmal sind zahlreiche Zettel auf Hinweisschildern und Mistkübeln aufgetaucht."W-Ausfügler Stopp!!!", heißt es auf den Tafeln. Außerdem werden die Wandersleut' aus der Großstadt aufgefordert: "Bleiben Sie zu Hause in Wien und respektieren Sie auch bitte unseren Lebensraum!!!" Die Wiener Kulturjournalistin Heide Rampetzreiter ("Die Presse") kommentiert auf Twitter: "Niederösterreich zeigt sich von seiner ganz sympathischen Seite".Schon im März hatte der Bürgermeister der Wiener Umland-Gemeinde Mödling für Aufsehen gesorgt: Er rief in den sozialen Medien die Wiener dazu auf zu Hause zu bleiben - "Heute" hat berichtet . Wörtlich hieß es: "Was gibt es da nicht zu verstehen? Spazieren, Radfahren, Hunde Gassi führen: Ja, in der unmittelbaren Wohnumgebung..." Darum drohte er Wiener Ausflüglern auch mit Kennzeichen-Kontrollen und Strafmandaten durch die Polizei.Die Bürgermeister von vier steirischen Gemeinden haben per offenem Brief vor einem Besucheransturm zu Ostern gewarnt, wir berichteten . Betroffen sind die Gemeinden Altaussee, Bad Aussee, Bad Mitterndorf und Grundlsee. In einem Schreiben schildern die Bürgermeister Gerald Loitzl, Franz Frosch, Klaus Neuper und Franz Steinegger ihre Bedenken.