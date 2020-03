Corona-Virus: WHO rät bei Verdacht von Ibuprofen ab

Die Uni Wien dementierte die auf WhatsApp kursierende Meldung, Ibuprofen könne zu einer Verschlechterung des Zustands bei Corona-Infektionen führen, als "Fake News".

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät Menschen bei Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus davon ab, ohne ärztlichen Rat das Medikament Ibuprofen einzunehmen.Es gebe zwar keine neuen Studien, aus denen hervorgehe, dass Ibuprofen mit höherer Sterblichkeit verbunden sei, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier am Dienstag in Genf. Aber die Experten prüften die Lage zur Zeit. „Wir raten, im Verdachtsfall Paracetamol und nicht Ibuprofen einzunehmen", sagte Lindmeier. Dies beziehe sich ausschließlich auf die Einnahme ohne ärztlichen Rat, betonte er.Erst kürzlich hatte die Universität Wien die im Messengerdienst WhatsApp kursierende Meldung, Ibuprofen könne zu einer Verschlechterung des Zustands bei einer Corona-Infektion führen, als "Fake News" dementiert.