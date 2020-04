Wann öffnen die Fitnessstudios wieder?

Die Fitnessstudios in Österreich sind seit 16. März geschlossen. Das hat bald ein Ende und auch für die Mitgliedsbeiträge gibt es während der Schließung inzwischen eine Regelung.

Sport im Freien

Mitgliedsbeitrag für das Fitnessstudio

Ob HIIT-Training, Yoga oder sogar .... viele sportliche Betätigungen wurden während der Corona-Ausgangssperre und mit der Schließung der Fitnessstudios am 16. März in das eigene Wohnzimmer verlegt. Doch das könnte nun (endlich) bald ein Ende haben:"Fitnessstudios können ab 29. Mai wieder aufsperren", erklärte Sport-Minister Werner Kogler vor einigen Tagen im ORF.Wie die schrittweise Öffnung der Fitnessstudios beziehungsweise das Training in Zukunft allerdings genau aussehen könnte, dafür gibt es noch keine konkreten Pläne.Bisher steht laut Kogler nur fest, dass ein 2-Meter-Abstand zu Nebenleuten sowie eine Zutrittsregulierung von einer Person pro 20 Quadratmeter eingehalten werden muss. Dies begründete er mit der "besonderen Situation beim Ein- und Ausatemverhalten bei heftigen sportlichen Aktivitäten".Bis dahin muss das Fitnesstraining weiterhin in die eigenen vier Wände verlegt werden. Wer endgültig genug davon hat, darf aber auch schon ins Freie wechseln, denn ist erlaubt und laut Vizekanzler sogar erwünscht. Allerdings natürlich nicht ohne Regelungen: Beim Laufen soll etwa ein Abstand von 10 Metern und beim Radfahren einer von 20 Metern eingehalten werden.Einen positiven Aspekt gibt es bei der ganzen Sache aber noch: Laut Arbeiterkammer müssen die Mitgliedsbeiträge für die Dauer der Betriebsunterbrechung NICHT bezahlt werden. Während viele Anbieter die Abbuchungen unterbrechen, bieten andere eine kostenfreie Verlängerung der Mitgliedschaft für die ausgefallene Zeit.(Christine Scharfetter)