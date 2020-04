Jö! Der "Kaiser" wirbt jetzt für Online-Amtswege

Wien fährt ab 15. Mai den Amtsverkehr wieder hoch. Wie Kaiser Robert Heinrich I. persönlich informiert, sollen Amtswege weiterhin möglichst online oder telefonisch erledigt werden.

"Kaiser" ruft zu digitalen Amtswegen auf

Per "Eilmeldung aus dem kaiserlichen Hof" meldet sich jetzt niemand geringerer als Kaiser Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) zum Thema Amtswege zu Wort. Unterstützung bekommt er - selbstverständlich - von seinem getreuen Obersthofmeister Seyffenstein (Rudolf Roubinek).Also eigentlich ist es ja so, dass Seyffenstein, nachdem er alle Untertanen brav über die Vorzüge von telefonischen oder elektronischen Amtswegen unterrichtet und sie von dieser Vorgehensweise überzeugt hat, sich ja nun gefälligst wieder um seine Aufgaben bei Hofe kümmern kann. Also darum, seinem gütigen aber doch etwas faulen Regenten das royale Leben so weit wie möglich zu erleichtern.(Video: Stadt Wien)Hintergrund des Videos ist, dass die Stadt Wien zwar mit 15. Mai die Ämter wieder hochfahren wird, die Bevölkerung aber trotzdem bittet, Amtswege möglichst nicht persönlich sondern eben per Telefon oder Internet zu erledigen - "Heute" berichtete . Wo ein persönliches Erscheinen nötig ist, muss vorab ein Termin ausgemacht werden.So sollen übervolle Ämter mit erhöhtem Ansteckungsrisiko verhindert werden. Dazu werden die Sicherheitsvorkehrungen in den Amtshäusern erhöht und wo nötig auch Plexiglasscheiben installiert. Das Tragen von Nasen-Mundschutzmasken und die Einhaltung von Sicherheitsabständen wird bis auf weiteres in Wiens Ämtern verpflichtend sein.