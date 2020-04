"Sheriffs" crashen Start für Fiaker-Spendenaktion

Die Initiative "Pro Fiaker Kultur" ruft zu Spenden für die Wiener Institution auf. Bei der Präsentation der Aktion wurden Ross und Reiter "coronatrolliert".

Spendenaktion für Fiaker

Am Mittwoch warnte die Initiative "Pro Fiaker Kultur" am Michaelerplatz in der Wiener Innenstadt: "Die Fiaker stehen vor dem Nichts" Christian Gerzabek und Werner Kaizar warnten bei einem Pressetermin am Michaelerplatz vor dem Aus für die Branche - "Heute" berichtete . Die heurige Saison, so zeigten sie sich überzeugt, werde ein "absoluter Totalausfall". Denn wegen des Coronavirus bleiben die Touristen fern.Beim gut besuchten Medientermin um 10 Uhr in der Wiener City durfte natürlich auch die Polizei nicht fehlen. Zwei Beamte - eine Polizistin und ein Polizist - schauten bei der Aktion vorbei und "coronatrollierten", ob eh alles mit rechten Covid-Regeln zuging. "Hat alles gepasst, es gab nichts zu beanstanden", lacht Kaizar.