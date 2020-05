Freibäder werden jetzt fit für den Sommer gemacht

Die Vorbereitungsarbeiten in den Wiener Freibädern laufen auf Hochtouren. So werden etwa im Laaerbergbad derzeit die Becken renoviert.

Das Laaerbergbad in Favoriten hat schon einige Jahre auf dem Buckel: Das Freibad wurde im Jahr 1959 eröffnet. Der Zahn der Zeit nagt an den Fliesen im Sport- und Wellenbecken – sie müssen einmal pro Jahr kontrolliert werden.Mehrere Fliesenleger arbeiten daher derzeit im ausgelassenen Sportbecken. Jede einzelne rund 40 Jahre alte Fliese wird abgeklopft. Ist sie locker oder kaputt, wird sie herausgeschnitten und eine neue eingesetzt. Auch Spezialfugen kommen zum Einsatz, die Arbeiten sind aufwändig. Rund eine Woche wird das 50 Meter lange und 16 Meter breite Sportbecken, anschließend das 64 Meter lange und 16 Meter breite Wellenbecken saniert – natürlich unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen: "Für mich ist das Tragen des Mundschutzes und einer Brille nicht so tragisch. Mir ist es wichtiger, mein Leben zu schützen", meint Fliesenleger-Meister Ali (37).So wie das Laaerbergbad werden derzeit alle Wiener Freibäder für den Saisonstart am 29. Mai vorbereitet: "Die Becken und die Wege werden überprüft, und der Rasen wird gemäht. Ganz zum Schluss werden dann Kästchen und Kabinen gereinigt", erklärt Bäder-Sprecher Martin Kotinsky. Neben Fachpersonal werden überwiegend Mitarbeiter aus den Hallen- und Saunabädern eingesetzt: "Wir haben personell nur geringfügig aufgestockt", so Kotinsky.Wieberichtete, dürfen die Bäder am 29. Mai unter der Einhaltung bestimmter Schutzmaßnahmen öffnen . So soll es eine begrenzte Anzahl an Badegästen auf dem Areal und im Becken geben, der Online-Verkauf von Tageskarten wird forciert. Wie genau die Regelungen umgesetzt werden sollen, steht allerdings noch nicht fest: "Wir hoffen, dass wir nächste Woche mehr erfahren. Auch zu den Hallenbädern gibt es noch keine Information, ob bzw. wann diese öffnen dürfen", meint Kotinsky.