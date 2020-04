31 Neuerkrankungen und zwei weitere Todesfälle

Zwei Männer (70, 71) verstarben von Samstag auf Sonntag in Wien an Corona. (Symbolfoto)

Die Zahl der Corona-Toten in Wien ist mit Sonntag auf 90 gestiegen. Positiv: Mittlerweile gelten 1.615 Personen als genesen.

Stand Sonntag 8.00 Uhr sind in Wien 2.228 Corona-Erkrankungen bestätigt. Am Samstag galten in Wien 2.197 Menschen als erkrankt - "Heute" berichtete Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt nun bereits 90. Zwei Männer (70 und 71 Jahre) sind seit Samstagfrüh im Krankenhaus verstorben. Das melden die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien Sonntagvormittag.1.615 Personen sind gesundet und genesen, das sind 63 mehr als vor 24 Stunden. Der positive Aufwärtstrend setzt sich also weiter fort.Die Gesundheitshotline 1450 hat 586 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Corona-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien unter www.wien.gv.at/coronavirus