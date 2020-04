Corona wütet in Pfarre: Zwei Priester verstorben

In der Herz Jesu Pfarrkirche in Amstetten geht das Corona-Virus um. Bereits zwei Priester sind an den Folgen einer Erkrankung gestorben.

Ein frohes Osterfest gibt es für Pfarre Herz Jesu in Amstetten heuer nicht, das Corona-Virus hat die katholische Gemeinde fest im Griff. Mehrere Mitglieder sind an Covid-19 erkrankt und wurden bereits positiv getestet. Weitere gelten als Verdachtsfälle, die Ergebnisse sind noch ausständig.Zwei Priester verloren dabei im Kampf gegen das Virus nun ihr Leben. "Zwei Mitbrüder sind gestorben: August Pauger, der schon länger an gesundheitlichen Problemen litt, ist am 8. April im 93. Lebensjahr im Krankenhaus Amstetten gestorben. Und Roman Stadelmann ist mit 92 Jahren am 11. April im Krankenhaus verstorben", informiert die Pfarre und bittet um Gebete.Weitere Mitglieder befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne oder aufgrund ihres kritischen Zustandes im Krankenhaus. Seitens der Pfarre betont man, dass man sich an die üblichen Hygienevorschriften gehalten habe und bittet um Gebete.