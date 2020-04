Neue Corona-Zahlen: Erstmals über 200 Tote

12.051 Menschen sind derzeit in Österreich mit dem Virus infiziert. 204 Personen starben an Corona.

Bisher gab es in Österreich 12.051 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 204 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 2.998 sind wieder genesen.Derzeit befinden sich 1.056 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 244 der Erkrankten auf Intensivstationen.+++ Mehr Infos hier in Kürze ++