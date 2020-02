Coronavirus-Ausbruch in Italien: Schon 16 Erkrankte

In Norditalien sind insgesamt 16 Personen am Coronavirus erkrankt, wie am Freitag bekannt wurde. 250 Menschen, die mit ihnen Kontakt hatten, sind in Quarantäne.

In den norditalienischen Regionen Lombardei und Veneto sind insgesamt 16 Menschen am Coronavirus erkrankt. Das teilten die italienischen Behörden am Freitag mit. Davon wurden 14 Fälle in der Lombardei und zwei weitere im Veneto diagnostiziert.Ein 38-Jähriger liegt in der lombardischen Gemeinde Codogno auf der Intensivstation, er befindet sich in kritischem Zustand. Auch seine schwangere Frau ist erkrankt. Der Mann hatte sich Anfang des Monats mit einem Freund getroffen, der aus China zurückgekommen war.Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte in Brüssel: "Der Gesundheitsminister hat angeordnet, dass alle die in Quarantäne kommen, die Kontakt mit infizierten Patienten hatten." Das sind in Codogno und zwei anderen Orten mindestens 250 Personen, Tausende weitere sollen möglichst zu Hause bleiben.In den betroffenen Ortschaften wurden außerdem vorsorglich Schulen, Bars und andere öffentliche Einrichtungen geschlossen - zunächst bis zum Ende des Wochenendes. In der regionalen Oberliga wurden am Wochenende 42 Fußballspiele wegen des möglichen Ansteckungsrisikos abgesagt.